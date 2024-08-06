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Сегодня, 14:46

«Акрон» арендовал полузащитника «Крыльев Советов» Хубулова

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов перешел в «Акрон» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Хубулов присоединился к «Крыльям» в июле 2022 года. Всего 23-летний футболист провел 35 матчей за самарчан во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей.

Ранее полузащитник также играл в «Алании», «Ахмате», «Химках» и «Зените».

После 3-х матчей РПЛ «Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России тольяттинская команда встретится с «Оренбургом» 10 августа.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/19413
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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