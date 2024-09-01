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Сегодня, 17:27

«Акрон» арендовал защитника сборной Боливии Фернандеса

Алина Савинова
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Защитник «Боливара» Роберто Фернандес перешел на правах аренды в «Акрон». Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона.

«Приветствуем Роберто в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении тольяттинского клуба.

Прошлый сезон Фернандес провел в аренде в «Балтике», с которой добрался до Суперфинала FONBET Кубка России. В 40 матчах за калининградскую команду он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На данный момент «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fcakron/9822
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Роберто Фернандес
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