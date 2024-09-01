«Акрон» арендовал защитника сборной Боливии Фернандеса

Защитник «Боливара» Роберто Фернандес перешел на правах аренды в «Акрон». Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона.

«Приветствуем Роберто в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении тольяттинского клуба.

Прошлый сезон Фернандес провел в аренде в «Балтике», с которой добрался до Суперфинала FONBET Кубка России. В 40 матчах за калининградскую команду он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На данный момент «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.