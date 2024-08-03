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Сегодня, 13:45

«Акрон» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Акрон» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Акрон» сыграет с московским «Динамо» в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 3 августа. Матч пройдет на «Самара Арена» в Самаре и начнется в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 2-х туров премьер лиги «Акрон» набрал 3 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 6-ю баллами идут на второй строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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