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Судейство

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«Акрон» — «Динамо»: судья не удалил Эсанова. Сравните с фолом Тимошенко в 1-м туре

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Акрон» — «Динамо».
Эпизод матча «Акрон» — «Динамо».
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На 80-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» судья Павел Шадыханов не зафиксировал фол Шерзода Эсанова и продолжил игру. В том эпизоде полузащитник хозяев поля слегка подтолкнул Константина Тюкавина, динамовец упал, прервалась перспективная атака гостей.

Эпизод матча «Акрон» — «Динамо».

Похожий момент был в стартовом матче турнира «Локомотив» — «Акрон». Тогда на 88-й минуте Иван Тимошенко слегка коснулся руками спины Евгения Морозова. После этого произошел контакт мяча с рукой железнодорожника, но пенальти не был назначен. Судью Владимира Москалева поддержали в том, что он наказал Тимошенко штрафным, поддержали и ВАР Шадыханова, не вмешавшегося в действия судьи.

Игровой эпизод матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;. «Локомотив» — «Акрон»: судья дважды не наказал хозяев пенальти. Сколько раз он ошибся?

Если то, что сделал Тимошенко, это фол, почему в таком случае не фол то, что сделал Эсанов? А если это нарушение правил, тогда почему игрок «Акрона» не наказан за срыв перспективной атаки, не получил второе предупреждение в матче и не покинул поле?

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:2
Динамо

ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Павел Шадыханов
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