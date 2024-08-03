«Акрон» — «Динамо»: судья не удалил Эсанова. Сравните с фолом Тимошенко в 1-м туре

На 80-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» судья Павел Шадыханов не зафиксировал фол Шерзода Эсанова и продолжил игру. В том эпизоде полузащитник хозяев поля слегка подтолкнул Константина Тюкавина, динамовец упал, прервалась перспективная атака гостей.

Эпизод матча «Акрон» — «Динамо».

Похожий момент был в стартовом матче турнира «Локомотив» — «Акрон». Тогда на 88-й минуте Иван Тимошенко слегка коснулся руками спины Евгения Морозова. После этого произошел контакт мяча с рукой железнодорожника, но пенальти не был назначен. Судью Владимира Москалева поддержали в том, что он наказал Тимошенко штрафным, поддержали и ВАР Шадыханова, не вмешавшегося в действия судьи.

Если то, что сделал Тимошенко, это фол, почему в таком случае не фол то, что сделал Эсанов? А если это нарушение правил, тогда почему игрок «Акрона» не наказан за срыв перспективной атаки, не получил второе предупреждение в матче и не покинул поле?