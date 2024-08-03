«Акрон» — «Динамо»: судья не удалил игрока хозяев

На 78-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» судья Павел Шадыханов зафиксировал нарушение правил со стороны игрока хозяев поля Константина Савичева, ошибочно не вынес ему второе предупреждение в этой игре и не удалил. В том эпизоде футболист, наказанный штрафным ударом, рукой прервал острую атаку бело-голубых. Не сфоли он, динамовцы получили бы шанс провести перспективную атаку — они втроем оказались бы против трех соперников.

В отличие от встречи «Крылья Советов» — «Ростов», в которой три футболиста гостей находились за линией офсайда и речи ни о каких перспективах быть не могло, но Евгений Кукуляк ошибочно наказал Романа Евгеньева второй желтой карточкой за игру рукой и СПА, тут наоборот следовало применить дисциплинарную санкцию. А раз она была бы второй (первое предупреждение Савичев получил еще до перерыва), футболисту «Акрона» пришлось бы покинуть поле.