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Сегодня, 06:05

«Акрон» — «Динамо»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» начнется 3 августа в 15:00 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо» встретятся матче 3-го тура РПЛ в субботу, 3 августа. Игра пройдет в Самаре на «Солидарность Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Матч «Акрон» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна на платной основе на сайте медиахолдинга и начнется за полчаса до начала игры.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

Дебютный сезон в чемпионате России «Акрон» начал с поражения от «Локомотива» в гостях (2:3) и затем на выезде обыграл «Факел» (2:0). «Динамо» стартовало с двух побед — над «Факелом» (3:1) и «Локомотивом» (3:1).

«Акрон» вышел в премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух встреч). «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло третье место в РПЛ.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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