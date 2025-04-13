«Акрон» — «Факел»: Котова не было в заявке, но его пустили на скамейку. Куда смотрели судьи?

На 90+2-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Акрон» — «Факел» (1:0) судья Василий Казарцев вынес предупреждение Кириллу Котову, который числится в заявке воронежцев на сезон как администратор. Он был наказан за неспортивное поведение.

При этом Котов изначально не был указан в списке технического персонала в заявке на матч в Самаре. Возникает вопрос: как он оказался в технической зоне и почему находился на скамейке запасных? Судейская бригада не заметила случившегося. Но после игры этот факт был отмечен: «В протокол матча официальное лицо команды «Факел» Котов К. внесен не был».

Напомним, что Котов только отбыл дисквалификацию, полученную после игры 20-го тура с «Зенитом» (0:2).