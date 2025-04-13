«Акрон» — «Факел»: Калинин подвел гостей, судье Казарцеву помог ВАР

На 67-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Акрон» — «Факел» судья Василий Казарцев не увидел, что защитник гостей Игорь Калинин сыграл в мяч рукой в своей штрафной площади, и ошибочно не наказал его пенальти.

После ВАР-проверки, вмешательства видеоарбитра Артура Федорова и просмотра повторов на мониторе у поля (ОФР) примерно через четыре минуты рефери изменил первоначальное решение и объявил о назначении 11-метрового удара в пользу «Акрона». При этом Казарцеву следовало вынести предупреждение воронежцу Сергею Божину, который мешал проведению ОФР, но судья ограничился внушением.