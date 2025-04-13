«Акрон» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

«Акрон» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России-2024/25.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.

Запасные: Волков, Бардыбахин, Эсковаль, Пауло Витор, Москвичев, Хубулов, Галоян, Данилин, Эсанов, Джаковац, Грибов, Беншимол.

«Факел»: Гудиев, Божин, Калинин, Дзиов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Ковалев, Ильин, Каштанов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Юрганов, Сенхаджи, Габараев, Альшин, Гиоргобиани, Щетинин, Ивлев, Моцпан, Пуси.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 14:30 по московскому времени.