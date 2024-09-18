«Акрон» — «Факел»: Дзюба выйдет в стартовом составе хозяев

«Акрон» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и начнется в 16:15 мск.

«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Димоски, Москвичев, Палиенко, Эсанов, Беншимол, Дзюба, Хубулов.

Запасные: Васютин, Алехин, Витор, Пестряков, Фернандес, Джурасович, Галоян, Кузьмин, Лончар, Дмитриев, Грибов, Болдырев.

«Факел»: Гудиев, Сенхаджи, Бразгалов, Калинин, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Щетинин, Гиоргобиани, Багателия, Каштанов.

Запасные: Беленов, Юрганов, Квеквескири, Селе, Мастерной, Симонов, Мертенс, Васин.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Факел».