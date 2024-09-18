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Сегодня, 15:20

«Акрон» — «Факел»: Дзюба выйдет в стартовом составе хозяев

Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и начнется в 16:15 мск.

«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Димоски, Москвичев, Палиенко, Эсанов, Беншимол, Дзюба, Хубулов.

Запасные: Васютин, Алехин, Витор, Пестряков, Фернандес, Джурасович, Галоян, Кузьмин, Лончар, Дмитриев, Грибов, Болдырев.

«Факел»: Гудиев, Сенхаджи, Бразгалов, Калинин, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Щетинин, Гиоргобиани, Багателия, Каштанов.

Запасные: Беленов, Юрганов, Квеквескири, Селе, Мастерной, Симонов, Мертенс, Васин.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Факел».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
18 сент, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
Факел
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)

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