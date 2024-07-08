Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:16

«Акрон» победил «Хан Тенгри» из Казахстана

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Акрон» разгромил казахстанский клуб «Хан Тенгри» в товарищеском матче — 5:2.

За российский клуб голы забили Максим Болдырев, Максим Палиенко, Кирилл Данилин и Сергей Грибов (дубль). У казахстанцев отметились Диас Калыбаев и Нурдаулет Агзамбаев, который в концовке встречи не реализовал пенальти.

Ранее 8 июля «Акрон» одержал разгромную победу над «Антальяспором» со счетом 4:0. 14 июля команды проведут еще одну товарищескую встречу.

20 июля «Акрон» сыграет в гостях с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.

Товарищеский матч

«Акрон» — «Хан-Тенгри» (Казахстан) — 5:2 (1:1)

Голы: Болдырев, 8 (1:0). Калыбаев, 12 — с пенальти (1:1). Палиенко, 47 (2:1). Данилин, 49 (3:1). Агзамбаев, 61 (3:2). Грибов, 73 (4:2). Грибов, 77 (5:2).

Нереализованный пенальти: Агзамбаев («Хан-Тенгри»), 70 (вратарь)

«Акрон»: Волков, Эшковал, Пауло Виктор (Джурасович, 60), Савичев, Палиенко (Бокоев, 60), Кузьмин (Москвичев, 46), Лончар, Данилин, Димоски, Болдырев (Дмитриев, 46), Эльдарушев (Грибов, 60).

8 июля. Бурдур. Стадион «Maku Stadium».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
0
Читайте также
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Спартак» сохранил часть прав на Свинова после ухода вратаря в «Балтику»
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» перед матчем за Суперкубок с «Краснодаром»
Голкипер «Спартака» Свинов перешел в «Балтику»
ЦСКА объявил о переходе форварда Секу Койта
«Рубин»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Краснодар» представил игровую форму сезона-2024/25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Голкипер «Спартака» Свинов перешел в «Балтику»

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» перед матчем за Суперкубок с «Краснодаром»