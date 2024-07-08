«Акрон» победил «Хан Тенгри» из Казахстана

«Акрон» разгромил казахстанский клуб «Хан Тенгри» в товарищеском матче — 5:2.

За российский клуб голы забили Максим Болдырев, Максим Палиенко, Кирилл Данилин и Сергей Грибов (дубль). У казахстанцев отметились Диас Калыбаев и Нурдаулет Агзамбаев, который в концовке встречи не реализовал пенальти.

Ранее 8 июля «Акрон» одержал разгромную победу над «Антальяспором» со счетом 4:0. 14 июля команды проведут еще одну товарищескую встречу.

20 июля «Акрон» сыграет в гостях с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.

Товарищеский матч

«Акрон» — «Хан-Тенгри» (Казахстан) — 5:2 (1:1)

Голы: Болдырев, 8 (1:0). Калыбаев, 12 — с пенальти (1:1). Палиенко, 47 (2:1). Данилин, 49 (3:1). Агзамбаев, 61 (3:2). Грибов, 73 (4:2). Грибов, 77 (5:2).

Нереализованный пенальти: Агзамбаев («Хан-Тенгри»), 70 (вратарь)

«Акрон»: Волков, Эшковал, Пауло Виктор (Джурасович, 60), Савичев, Палиенко (Бокоев, 60), Кузьмин (Москвичев, 46), Лончар, Данилин, Димоски, Болдырев (Дмитриев, 46), Эльдарушев (Грибов, 60).

8 июля. Бурдур. Стадион «Maku Stadium».