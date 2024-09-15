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Сегодня, 18:25

Голевая передача Дзюбы помогла «Акрону» разгромить «Химки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Акрон» — «Химки».
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» на своем поле победил «Химки» в матче 8-го тура РПЛ — 3:0.

По голу и результативной передаче оформили Солтмурад Бакаев и Стефан Лончар. Россиянин отличился на 39-й минуте, а черногорец забил дебютный мяч за тольяттинцев на 44-й.

Во втором тайме у хозяев дебютировал Артем Дзюба. 36-летний форвард на 65-й минуте заменил Ивана Тимошенко. На 90+1-й минуте Дзюба отдал голевую передачу на Владимира Хубулова, который установил окончательный счет.

«Акрон» (8 очков) одержал вторую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялся на десятое место. «Химки» (6) опустились на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
3:0
Химки

Источник: Таблица РПЛ
Артем Дзюба
Солтмурад Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки

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