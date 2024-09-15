«Акрон» на домашнем стадионе примет «Химки» в матче 8-го тура РПЛ в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Химки» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

В последний день трансферного окна-2024 нападающий Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом до лета 2025 года, а подмосковная команда усилилась защитником Георгием Джикией. Полностью список трансферов в РПЛ доступен в нашем материале.

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