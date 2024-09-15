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Сегодня, 15:30

«Акрон» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Артем Дзюба может дебютировать в матче «Акрон» — «Химки»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Денис Глушаков (ХК «Химки»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Акрон» на домашнем стадионе примет «Химки» в матче 8-го тура РПЛ в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Химки» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

В последний день трансферного окна-2024 нападающий Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом до лета 2025 года, а подмосковная команда усилилась защитником Георгием Джикией. Полностью список трансферов в РПЛ доступен в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Химки

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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