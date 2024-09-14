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Сегодня, 08:45

«Акрон» — «Химки»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.20

«Акрон» и «Химки» сыграют в чемпионате России 15 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Денис Глушаков (ХК «Химки»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Акрон» и «Химки» сыграют в 8-м туре чемпионата России в воскресенье, 15 сентября. Матч состоится на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Акрон» — «Химки» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» по платной подписке и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.20 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги клуб из Самары набрал пять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья опережает своего соперника, занимая 13-ю строчку с шестью баллами в активе.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Химки

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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