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Судейство

Сегодня, 17:20

«Акрон» — «Химки»: в пользу гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции
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На 25-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Акрон» — «Химки» судья Сергей Цыганок не увидел, что Иван Тимошенко сыграл левой рукой в мяч, и ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в штрафной площади «Акрона» Эдгардо Фаринья прокинул мяч корпусом, но не сумел продолжить атаку из-за фола соперника, чья рука была отставлена в сторону и располагалась параллельно газону.

Фото Скриншот трансляции

ВАР Сергей Иванов и АВАР Сергей Чебан не вмешались в действия Цыганка. Его первоначальное решение осталось в силе.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Химки

РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки

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