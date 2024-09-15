«Акрон» — «Химки»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 25-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Акрон» — «Химки» судья Сергей Цыганок не увидел, что Иван Тимошенко сыграл левой рукой в мяч, и ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в штрафной площади «Акрона» Эдгардо Фаринья прокинул мяч корпусом, но не сумел продолжить атаку из-за фола соперника, чья рука была отставлена в сторону и располагалась параллельно газону.

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ВАР Сергей Иванов и АВАР Сергей Чебан не вмешались в действия Цыганка. Его первоначальное решение осталось в силе.