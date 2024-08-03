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Сегодня, 13:49

«Акрон» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 3 августа, состоится матч 3-го тура РПЛ между «Акроном» и московским «Динамо». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Лепский, Даса, Майсторович, Фомин, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамале.

Перед началом матча «Акрон» располагается на девятом месте в таблице чемпионата России, имея в активе три очка. «Динамо» занимает вторую строчку с шестью баллами.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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