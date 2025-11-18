Видео
18 ноября, 22:30

«Акрон» и First&Red представили совместную капсулу с Дианой Шнайдер

Диана Шнайдер.
ФК «Акрон».
1/2

Капсула вдохновлена пересечением футбольной и теннисной школ Самарской области.

В основу концепции дизайна линейки легло сочетание линий теннисного корта и футбольного поля: широкая линия символизирует футбол, тонкая — теннис. Они меняют свой наклон и расположение в пространстве, но всегда образуют единую точку соприкосновения.

ФК «Акрон».

В презентации линейки мерча приняла участие воспитанница тольяттинской теннисной школы и амбассадор First&Red Диана Шнайдер. В капсулу вошли бандана, набор теннисных мячей, сумка-тоут и третий игровой комплект формы «Акрона», в котором команда сыграет в пятницу, 21 ноября, против «Сочи».

Приобрести айтемы коллекции можно будет в мерч-сторе «Пересечение первых» на матче «Акрон» — «Сочи» в Самаре 21 ноября или выиграть, приняв участие в розыгрыше по ссылке.

