«Акрон» интересуется игроком сборной Коста-Рики

«Акрон» может усилить оборону игроком сборной Коста-Рики, сообщает Legalbet.ru.

Тольяттинский клуб рассматривает возможность приобретения левого защитника «Алахуэленсе» Иана Лоуренса. Костариканец и его агенты заинтересованы в продолжении карьеры футболиста в России.

Лоуренс играет за «Алахуэленсе» с 2021 года. В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 35 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Контракт игрока с клубом заканчивается 31 декабря. Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

В марте 2022 года защитник впервые сыграл за сборную Коста-Рики. Он участвовал в пяти матчах, но не отметился результативными действиями.

«Акрон» занимает девятое место в РПЛ. Команда набрала 22 очка в 18 турах.