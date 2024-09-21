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«Акрон» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Акрон» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 21 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Акрон» примет «Краснодар» в 9-м туре РПЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Акрон» — «Краснодар» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало эфира — за 10 минут до начала игры, в 13.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Краснодар

«Краснодар» набрал 18 очков в восьми турах этого сезона РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице (на два очка больше у «Зенита»). «Акрон» набрал 8 очков и располагается на 11-м месте.

ФК Акрон
ФК Краснодар

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