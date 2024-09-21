Дзюба и Кордоба — в стартовых составах «Акрона» и «Краснодара» на матч 9-го тура РПЛ

«Акрон» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 14:00 мск.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Перед началом противостояния тольяттинцы идут на 11-м месте в таблице чемпионата России, набрав восемь очков за восемь туров. «Краснодар» занимает вторую строчку с 18 баллами.