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Сегодня, 12:51

Дзюба и Кордоба — в стартовых составах «Акрона» и «Краснодара» на матч 9-го тура РПЛ

Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 14:00 мск.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Перед началом противостояния тольяттинцы идут на 11-м месте в таблице чемпионата России, набрав восемь очков за восемь туров. «Краснодар» занимает вторую строчку с 18 баллами.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Краснодар

Артем Дзюба
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар

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