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Судейство

Сегодня, 14:55

«Акрон» — «Краснодар»: Виктор Са был в офсайде. Правильно ли засчитан гол?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 28-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Акрон» — «Краснодар» судья Виталий Мешков засчитал гол Джона Кордобы, когда за линией офсайда находился другой краснодарец Виктор Са. Видеоассистенты Артем Любимов и Роман Сафьян провели проверку и не стали вмешиваться в действия арбитра.

На повторах видно, что в момент удара Кордобы по воротам Виктор Са располагался за линией офсайда — перед голкипером «Акрона» Александром Васютиным.

Влиял ли краснодарец на него? ВАР, АВАР и, возможно, сам судья, который видел происходившее, ответили на этот вопрос отрицательно. Потому гол был засчитан.

Но среди экспертов «СЭ» хватает тех, кто не согласен с таким решением, считая, что взятие ворот следовало отменить.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:5
Краснодар

Александр Васютин
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
Виктор Са (Краснодар)

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