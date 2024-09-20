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Сегодня, 14:00

«Акрон» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Акрон» и «Краснодар» сыграют в матче 9-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Акрон» примет «Краснодар» в 9-м туре чемпионата России в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене», начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Акрон» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте телеканала (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события игры «Акрон» — «Краснодар» будут доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Краснодар

«Краснодар» набрал 18 очков в восьми турах и занимает второе место. «Акрон» располагается на 11-й строчке с 8 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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