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Сегодня, 12:00

«Акрон» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ в прямом эфире

«Акрон» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 ноября. Игра состоится на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Крылья Советов» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги клуб из Тольятти набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина с 12-ю баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)

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