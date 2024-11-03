«Акрон» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 ноября. Игра состоится на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Крылья Советов» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги клуб из Тольятти набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина с 12-ю баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

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