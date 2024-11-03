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Сегодня, 11:48

«Акрон» — «Крылья Советов»: Дзюба в запасе, Сергеев выйдет с первых минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» и «Крылья Советов» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.

Запасные: Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Димоски, Палиенко, Бакаев, Москвичев, Галоян, Эсанов, Дзюба, Тимошенко, Чибота.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Бейл, Печенин, Иванисеня, Мендес, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Шитов, Бабаев.

Матч «Акрон» — «Крылья Советов» пройдет в воскресенье, 3 ноября и начнется в 13.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Крылья Советов

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)

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