«Акрон» — «Крылья Советов»: Дзюба в запасе, Сергеев выйдет с первых минут

«Акрон» и «Крылья Советов» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.

Запасные: Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Димоски, Палиенко, Бакаев, Москвичев, Галоян, Эсанов, Дзюба, Тимошенко, Чибота.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Бейл, Печенин, Иванисеня, Мендес, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Шитов, Бабаев.

Матч «Акрон» — «Крылья Советов» пройдет в воскресенье, 3 ноября и начнется в 13.00 (мск).