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Сегодня, 14:50

«Акрон» намерен арендовать хавбека «Крыльев Советов» Салтыкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В расположении «Акрона» находится полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тольяттинцы планируют взять 18-летнего хавбека в аренду. Скорее всего, в договоре не будет опции выкупа.

Салтыков, являющийся воспитанником «Мастера-Сатурн» и «Чертаново», первую половину сезона провел в аренде в питерской «Звезде», которая пробилась в плей-офф Кубка России.

За «Звезду» Салтыков провел 24 матча, отметился 2 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermakrt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/akron-nameren-arendovat-khavbeka-krylev-sovetov-saltykova-228613/
Футбол
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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