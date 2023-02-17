«Акрон» намерен арендовать хавбека «Крыльев Советов» Салтыкова

В расположении «Акрона» находится полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тольяттинцы планируют взять 18-летнего хавбека в аренду. Скорее всего, в договоре не будет опции выкупа.

Салтыков, являющийся воспитанником «Мастера-Сатурн» и «Чертаново», первую половину сезона провел в аренде в питерской «Звезде», которая пробилась в плей-офф Кубка России.

За «Звезду» Салтыков провел 24 матча, отметился 2 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermakrt оценивает игрока в 125 тысяч евро.