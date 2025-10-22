«Акрон» обсудит продление контракта с Дзюбой в конце сезона

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, когда клуб будет обсуждать продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом. Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден», — цитирует Клюшева ТАСС.

Дзюба выступает за тольяттинский клуб с сентбря 2024 года. За это время на счету 37-летнего форварда 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 9 результативными передачами. Действуюший контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.