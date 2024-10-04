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Судейство

Сегодня, 12:50

«Акрон» объявил о назначении судьи Карпова еще вчера. Откуда у клуба информация?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Акрон» 5 октября сыграет с «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вчера днем на сайте «Акрона» была опубликована информация о назначении судей на матч этой команды с «Пари НН», который пройдет завтра в Самаре.

В состав бригады вошли судья Юрий Карпов, ассистенты Алексей Лунев и Михаил Шпильфогель, резервный Евгений Кукуляк, видеоарбитр Виталий Мешков, ассистент видеоарбитра Павел Шадыханов.

При этом на сайте РФС список рефери, назначенных на игры 11-го тура чемпионата России, до сих пор не опубликован.

Непонятно, какой смысл держать его в секрете, если судьи все равно получают информацию за несколько дней до каждого тура, делятся ей, а клубы все равно получают данные заранее.

А главный вопрос в данном случае: каким образом о назначении бригады Карпова узнал «Акрон»?

РПЛ
ФК Акрон

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