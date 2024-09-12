«Акрон» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой

Сегодня, 17:14
«Акрон» объявил о переходе российского нападающего Артема Дзюбы на правах свободного агента.
Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.
Нападающий находился без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».
После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.