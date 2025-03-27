«Акрон» объявил об уходе голкипера Нагаева

Тольяттинский «Акрон» объявил о расторжении контракта с 22-летним вратарем Дмитрием Нагаевым.

Нагаев присоединился к команде в июле 2022 года и провел в системе клуба почти три года. За основной состав он сыграл только один матч — в октябре 2024 года против «Рубина» в FONBET Кубке России. В основном он выступал за «Акрон-2» в LEON-Второй лиге, сыграв 26 матчей за два последних сезона.

«Акрон» выразил благодарность игроку за совместную работу и пожелал ему успехов в будущем.

После 21 тура РПЛ сезона-2024/25 «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице с 25 очками.