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27 марта, 11:47

«Акрон» объявил об уходе голкипера Нагаева

Камила Абдурахманова
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Тольяттинский «Акрон» объявил о расторжении контракта с 22-летним вратарем Дмитрием Нагаевым.

Нагаев присоединился к команде в июле 2022 года и провел в системе клуба почти три года. За основной состав он сыграл только один матч — в октябре 2024 года против «Рубина» в FONBET Кубке России. В основном он выступал за «Акрон-2» в LEON-Второй лиге, сыграв 26 матчей за два последних сезона.

«Акрон» выразил благодарность игроку за совместную работу и пожелал ему успехов в будущем.

После 21 тура РПЛ сезона-2024/25 «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице с 25 очками.

Источник: ФК «Акрон»
Футбол
ФК Акрон
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