«Акрон» объявил об уходе Палиенко

Полузащитник Максим Палиенко расторг контракт с «Акроном» по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Соглашение 30-летнего футболиста было рассчитано до 30 июня 2025 года. Полузащитник выступал за «Акрон» с 2021 года. За эти четыре сезона он сыграл в 95 матчах во всех турнирах, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами.

«Акрон» выражает Максиму огромную благодарность за серьезный вклад в становление команды и ее успехи, профессионализм и преданность своей малой родине, а также желает игроку успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Акрона».

Палиенко является воспитанником тольяттинской «Лады». В разные годы своей карьеры он также играл в «Крыльях Советов», «Зените», «Тосно», «Пари НН», «Чайке» и «Оренбурге».