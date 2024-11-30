«Акрон» сыграет с «Оренбургом» в 17-м туре чемпионата России в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги команда из Тольятти набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Оренбургский клуб с восемью баллами идет на последней строчке чемпионата.

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