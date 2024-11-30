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Сегодня, 12:30

«Акрон» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» сыграет с «Оренбургом» в 17-м туре чемпионата России в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги команда из Тольятти набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Оренбургский клуб с восемью баллами идет на последней строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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