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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 15:55

«Акрон» победил «Оренбург» в домашнем матче РПЛ

Алина Савинова
Максим Кузьмин, Брайан Мансилья и Жилсон Тавариш.
Фото ФК «Оренбург»
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«Акрон» дома одержал победу над «Оренбургом» в матче 17-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол в игре забил Стефан Лончар, который отличился на 60-й минуте с передачи Максима Кузьмина.

«Акрон» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» (8) идет на последней, 16-й позиции. Команда не побеждает 16 матчей подряд в РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Акрон» отправится в гости к «Зениту» (7 декабря), «Оренбург» сыграет на выезде против «Ахмата» (8 декабря).

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:0
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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