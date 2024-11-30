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Сегодня, 13:00

«Акрон» — «Оренбург»: Дзюба сыграет с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Оренбургом» в 17-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

Запасные: Волков, Бардыбахин, Димоски, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Москвичев, Данилин, Эсанов, Пестряков, Грибов, Чибота.

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сидоров, Касимов, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Запасные: Кеняйкин, Москвичев, Керин, Сыщенко, Столбов, Томпсон, Караташ, Рыбчинский, Барановский, Юрин, Муро, Гюрлюк.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Оренбург

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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