«Акрон» отпраздновал выход в РПЛ вместе с болельщиками

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Игроки «Акрона» вместе со своими болельщиками отпраздновали выход команды в РПЛ.
В субботу, 1 июня, клуб из Тольятти уступил «Уралу» во втором стыковом матче за право сыграть в высшем дивизионе страны (1:2). Однако «Акрон» вышел в РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:0.
После окончания домашней встречи фанаты «Акрона» массово выбежали на поле, начали скандировать кричалки и петь песни.
«Акрон» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда проводит домашние матчи в Жигулевске на стадионе «Кристалл».