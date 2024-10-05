«Акрон» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру соседей по турнирной таблице РПЛ покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до матча и также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Акрон» — «Пари НН» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 10 турах чемпионата России-2024/25 «Акрон» набрал 11 очков, «Пари НН» — 10. В сезоне-2023/24 тольяттинцы заняли третье место в первой лиге и получили повышение в классе после стыковых встреч с «Уралом», а нижегородцы расположились на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ и сохранили место в лиге после «стыков» с «Арсеналом».