«Акрон» — первый футбольный клуб с собственной картой в Counter-Strike 2

Главным идеологом проекта выступил полузащитник Солтмурад Бакаев, который вместе с братом Зелимханом является основателем киберспортивной команды BAKS.

Действие карты разворачивается на виртуальном стадионе тольяттинского клуба, а ее главная особенность — расставленные на газоне контейнеры, усиливающие динамичность геймплея, и мяч, который можно забить в ворота. Карта доступна для игры в режиме 2x2.

Проект был реализован при поддержке официального спонсора клуба — букмекерской компании FONBET. На этой неделе «Акрон» совместно с букмекером проведет шоу-матч с участием футболистов, игроков BAKS и стримеров из числа партнеров FONBET.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита