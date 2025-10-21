Видео
21 октября, 17:40

«Акрон» — первый футбольный клуб с собственной картой в Counter-Strike 2

ФК «Акрон» в Counter-Strike 2.

Главным идеологом проекта выступил полузащитник Солтмурад Бакаев, который вместе с братом Зелимханом является основателем киберспортивной команды BAKS.

Действие карты разворачивается на виртуальном стадионе тольяттинского клуба, а ее главная особенность — расставленные на газоне контейнеры, усиливающие динамичность геймплея, и мяч, который можно забить в ворота. Карта доступна для игры в режиме 2x2.

Проект был реализован при поддержке официального спонсора клуба — букмекерской компании FONBET. На этой неделе «Акрон» совместно с букмекером проведет шоу-матч с участием футболистов, игроков BAKS и стримеров из числа партнеров FONBET.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2

  • Knockouter

    Какой клуб, такая и карта :face_vomiting:

    21.10.2025

