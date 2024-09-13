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Сегодня, 09:52

«Акрон» подписал форварда Чиботу из «Хапоэля»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Хапоэля» Мавис Чибота подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 28-летним конголезцем не сообщаются. Чибота прибудет в расположение команды после получения визы и будет внесен в заявочный лист на сезон после осуществления всех необходимых процедур.

Чибота перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: Сайт Акрона
ФК Акрон
ФК Хапоэль (Тель-Авив)

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