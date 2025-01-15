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Сегодня, 17:32

«Акрон» подписал полузащитника сборной Боснии и Герцеговины

Камила Абдурахманова
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«Акрон» объявил о подписании контракта с полузащитником Ифетом Джаковацем, который ранее выступал за сербский клуб «Бачка Топола» и сборную Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба команды.

27-летний футболист заключил контракт с российским клубом на длительный срок. В ближайшее время полузащитник присоединится к «Акрону» на тренировочных сборах в ОАЭ.

Ранее Джаковац играл за сербские клубы «Златибор» и «Тутин», а начиная с 2021 года выступал за «Бачки Тополу». За этот клуб он провел 147 матчей, забив 33 гола и отдав 24 голевые передачи.

Источник: ФК «Акрон»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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