«Акрон» подписал полузащитника сборной Боснии и Герцеговины

«Акрон» объявил о подписании контракта с полузащитником Ифетом Джаковацем, который ранее выступал за сербский клуб «Бачка Топола» и сборную Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба команды.

27-летний футболист заключил контракт с российским клубом на длительный срок. В ближайшее время полузащитник присоединится к «Акрону» на тренировочных сборах в ОАЭ.

Ранее Джаковац играл за сербские клубы «Златибор» и «Тутин», а начиная с 2021 года выступал за «Бачки Тополу». За этот клуб он провел 147 матчей, забив 33 гола и отдав 24 голевые передачи.