«Акрон» после победы над «Сочи» опубликовал фото Дзюбы: «Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча»

Пресс-служба «Акрона» отреагировал на победу над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

Тольяттинцы уступали со счетом 0:2 по ходу встречи, но дважды забили во второй тайме и вырвали победу.

«Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча», — написала пресс-служба «Акрона» и выложила снимок Артема Дзюбы, который показывает язык.

«Акрон» (21 очко) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Сочи» (8) потерпел третье поражение кряду и остается предпоследним в турнирной таблице.