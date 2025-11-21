«Акрон» после победы над «Сочи» опубликовал фото Дзюбы: «Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча»

Сегодня, 21:38
Пресс-служба «Акрона» отреагировал на победу над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.
Тольяттинцы уступали со счетом 0:2 по ходу встречи, но дважды забили во второй тайме и вырвали победу.
«Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча», — написала пресс-служба «Акрона» и выложила снимок Артема Дзюбы, который показывает язык.
«Акрон» (21 очко) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Сочи» (8) потерпел третье поражение кряду и остается предпоследним в турнирной таблице.