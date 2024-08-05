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Париж-2024

Сегодня, 09:48

«Акрон» пригласил Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на матчи клуба

Руслан Минаев
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«Акрон» пригласил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на матчи клуба.

«Мы поздравляем Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебром Олимпийских игр. Это большое достижение, которое навсегда останется в памяти болельщиков и любителей тенниса.

Приглашаем теннисисток и их тренерский штаб, а также первого тренера Дианы на матчи «Акрона», — цитирует Metaratings.ru пресс-службу клуба.

4 августа россиянки стали обладательницами серебряных медалей на Олимпиаде в Париже. В финале парного турнира они уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини — 6:2, 1:6, 7:10.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
РПЛ
ФК Акрон
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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