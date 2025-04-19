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Сегодня, 14:15

«Акрон» продлил контракт с главным тренером Тедеевым

Алина Савинова
Заур Тедеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Акрон» сообщил о продлении контракта с главным тренером Зауром Тедеевым и его штабом. Новое соглашение рассчитано на два года.

«Заур Тедеев и его штаб будут работать в «Акроне», как минимум, еще два сезона», — заявил владелец клуба Павел Морозов в студии «Акрон он эйр», посвященной Fonfest Семилетию команды.

Павел Морозов (справа) в студии «Акрон он эйр», посвященной Fonfest Семилетию «Акрона».
Фото пресс-служба FONBET

Специалист возглавил тольяттинскую команду в декабре 2023 года. Ранее он работал в «Алании», «Ростове», «Атырау» и «Автодоре».

В нынешнем сезоне РПЛ «Акрон» под руководством 44-летнего Тедеева набрал 28 очков в 24 матчах и располагается на девятой позиции.

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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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