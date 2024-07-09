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Сегодня, 11:00

«Акрон»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Акрон» проведет 10 матчей в РПЛ и Кубке в июле и августе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Акрона» Солтмурад Бакаев.
Солтмурад Бакаев.
Фото ФК «Акрон»
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20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей «Акрона» в июле и в августе. Время начала — московское.

Ключевые события игр клуба из Тольятти в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание матчей «Акрона» в июле и августе 2024 года

  • 20 июля. 15.00. РПЛ, 1-й тур. «Локомотив» — «Акрон»
  • 27 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Факел» — «Акрон»
  • 30 июля. 18.30. Кубок России. «Рубин» — «Акрон»
  • 3 августа. 15.00. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» М
  • 10 августа. 17.30. РПЛ, 4-й тур. «Оренбург» — «Акрон»
  • 15 августа. 18.00. Кубок России. «Факел» — «Акрон»
  • 19 августа. 17.30. РПЛ, 5-й тур. «Акрон» — «Рубин»
  • 24 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»
  • 27 августа. 17.15. Кубок России. «Акрон» — «Зенит»
  • 31 августа. 20.00. РПЛ, 7-й тур. «Ахмат» — «Акрон»

В сезоне-2023/24 «Акрон» занял третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 59 баллами. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ команда победила «Урал» (3:2).

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
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