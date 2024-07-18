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Сегодня, 22:30

«Акрон»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Акрон» начнет сезон-2024/2025 с РПЛ против «Локомотива»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Акрона&amp;quot;.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Акрон» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура российской премьер-лиги на выезде против «Локомотива». Встреча пройдет в Москве 20-го июля.

В сезоне-2023/24 «Акрон» занял третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 59 баллами. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ команда победила «Урал» (3:2).

«Акрон» Махачкала: расписание матчей на сезон 2024/2025

  • 20 июля. 15.00. РПЛ, 1-й тур. «Локомотив» — «Акрон»
  • 27 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Факел» — «Акрон»
  • 30 июля. 18.30. Кубок России. «Рубин» — «Акрон»
  • 3 августа. 15.00. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» М
  • 10 августа. 17.30. РПЛ, 4-й тур. «Оренбург» — «Акрон»
  • 15 августа. 18.00. Кубок России. «Факел» — «Акрон»
  • 19 августа. 17.30. РПЛ, 5-й тур. «Акрон» — «Рубин»
  • 24 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»
  • 27 августа. 17.15. Кубок России. «Акрон» — «Зенит»
  • 31 августа. 20.00. РПЛ, 7-й тур. «Ахмат» — «Акрон»

Полностью календарь «Акрона» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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