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Сегодня, 20:55

«Акрон» разгромил кипрский клуб со счетом 7:0

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«Акрон» разгромил кипрский клубом «Ениджами Агделен» со счетом 7:0 в рамках летних тренировочных сборов в Турции.

В составе «Акрона» дубль оформил нападающий Сергей Грибов. По одному мячу забили Артур Галоян, Дмитрий Пестряков, Максим Палиенко, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.

В предыдущей контрольной встрече «Акрон» разгромил турецкую «Испарту 32» со счетом 10:0. Тольяттинцы пробились в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом» и впервые в истории сыграют в высшем дивизионе чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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