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Сегодня, 19:32

Гол Даку принес «Рубину» волевую победу над «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Акрон» — «Рубин».
Фото ФК «Акрон»
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«Рубин» в гостях одержал победу над «Акроном» в матче 5-го тура РПЛ — 2:1.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте, отличился Максим Палиенко. Казанцы сумели отыграться благодаря автоголу Константина Савичева на 55-й минуте.

Победный гол на 90-й минуте забил Мирлинд Даку. Арбитры засчитали забитый мяч после длительного просмотра повтора.

«Рубин» (7 очков) поднялся на восьмое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре казанцы на своем поле примут «Динамо» из Махачкалы (23 августа). «Акрон» на день позже на выезде встретится с ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:2
Рубин

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
8
43
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