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Сегодня, 16:15

«Акрон» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Акрон» и «Рубин» встретятся в 5-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Акрон» и «Рубин» сыграют в 5-м туре Российской премьер-лиги в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене», начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер» (доступен по подписке). Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

30 июля команды встречались в матче FONBET Кубка России. В той игре победил «Рубин» (4:0).

«Акрон» и «Рубин» набрали по четыре очка в первых четырех турах чемпионата России. Тольяттинцы победили «Факел», сыграли вничью с «Оренбургом» и уступили «Локомотиву» и московскому «Динамо». «Рубин» победил «Пари НН», сыграл вничью с «Ростовом» и уступил «Зениту» и «Химкам».

ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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