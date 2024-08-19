«Акрон» — «Рубин»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Рубином» в 5-м туре РПЛ.

Матч пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени,

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

Запасные: Васютин, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Кузьмин, Москвичев, Хубулов, Эсанов, Пестряков, Дмитриев, Грибов, Беншимол Тавареш.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Чумич, Юкич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Рожков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Йочич, Шабанхаджай.