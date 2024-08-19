Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:18

«Акрон» — «Рубин»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Рубином» в 5-м туре РПЛ.

Матч пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени,

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

Запасные: Васютин, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Кузьмин, Москвичев, Хубулов, Эсанов, Пестряков, Дмитриев, Грибов, Беншимол Тавареш.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Чумич, Юкич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Рожков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Йочич, Шабанхаджай.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Бастрыкин поставил на контроль проверку данных о банкете в колонии в Мордовии
Умер российский бодибилдер Евгений Мишин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Агаларов рассказал о личных целях на сезон-2024/25
«Акрон» — «Рубин»: Палиенко вывел хозяев вперед
Гафин: «Динамо» будет прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места»
Вера: «Футболисты «Зенита» не прощают. Не простили и нас»
Сутормин заявил, что мог перейти в «Ростов» еще зимой
Вера — о реакции Клаудиньо на судейство: «Иногда злиться на судью — нормально»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Белоус считает, что никто в «Зените» не взял на себя роль лидера

Защитник «Химок» Филин: «Не дали «Зениту» создать ничего серьезного»