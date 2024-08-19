Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:30

«Акрон» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Акрон» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 19 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Акрон» сыграет с «Рубином» в 5-м туре чемпионата России в понедельник, 19 августа. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 4 туров премьер-лиги «Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице. Казанский клуб расположился на 12-й строчке чемпионата России.

Премьер-лига сезона-2024/2025 стартовала 20 июля 2024-го и завершится 24 мая 2025-го.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Газзаев считает, что дерби ЦСКА — «Локомотив» было ничейным
Лантратов — о победе над ЦСКА: «Выжали максимум»
Педро считает, что игрокам «Зенита» не стоит обращать внимания на судейство
«ЦСКА нужны сильный центрфорвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков». Газзаев — о поражении от «Локо»
В «Крыльях» рассказали, от чего зависит восстановление Гарре
Педро — о ничьей с «Химками»: «Теперь нужно готовиться к следующему матчу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший врач ЦСКА и «Спартака» рассказал, когда Глушенков вернутся после травмы

Асхабадзе: «Не так много тренеров, готовых прийти в «Факел» в такой ситуации»