«Акрон» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 19 августа

«Акрон» сыграет с «Рубином» в 5-м туре чемпионата России в понедельник, 19 августа. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 4 туров премьер-лиги «Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице. Казанский клуб расположился на 12-й строчке чемпионата России.

Премьер-лига сезона-2024/2025 стартовала 20 июля 2024-го и завершится 24 мая 2025-го.

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