«Акрон» и «Сочи» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 15 туров Премьер-лиги команда из Тольятти набрала 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Южане с 8 очками располагаются на 15-й строчке в чемпионате России.

