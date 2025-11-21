«Акрон» благодаря дублю Пестрякова отыгрался со счета 0:2 и победил «Сочи», Дзюба отдал две голевые передачи

«Акрон» на своем поле одержал волевую победу над «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ — 3:2. Счет на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Антон Зиньковский. На 56-й минуте преимущество сочинцев удвоил Игнасио Сааведра. На 63-й минуте «Акрон» отыграл один мяч благодаря голу Дмитрия Пестрякова. Спустя две минуты Пестряков оформил дубль и сравнял счет, а победный гол на 80-й минуте забил Марат Бокоев. Форвард тольяттинцев Артем Дзюба вышел на замену на 58-й минуте и сделал две голевые передачи. «Акрон» (21 очко) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Сочи» (8) потерпел третье поражение кряду и остается предпоследним в турнирной таблице. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)

